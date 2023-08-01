MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Toygar mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için açtığı yeni sondajda saniyede 7 litre verime ulaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Alaşehir ilçesine bağlı Toygar mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı. Saniyede 7 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları da yapılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Muhtar Yusuf Aşkın ve vatandaşlar yapılan çalışmanın mahalleleri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.