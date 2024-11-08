Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ilçe programlarının ikinci turuna köy ziyaretleriyle başladı.MANİSA (İGFA) - Her hafta gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri ile Manisalıların sorunlarını yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilçe ziyaretlerinin ikinci turuna köy ziyaretleri ile başladı.

Başkan Ferdi Zeyrek, Akhisar’da Yaykın, Hanpaşa ve Göcek köylerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Zeyrek’e Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, meclis üyeleri, parti örgütü eşlik etti. Manisa il genelinde 1089 mahalle ve köyün bulunduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa’nın her bir mahallesini ve köyünü ziyaret edeceğini belirtti. Başkan Zeyrek, “Manisalıları mahalle ve köylerinde ziyaret ederek halkımızı dinleyeceğiz. Sorunlara hep birlikte çözüm bulacağız” ifadelerini kullandı.

İlk olarak Yaykın köyünü ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Muhtar Remzi Özbek ve Yaykınlılarla bir araya geldi.

Başkan Ferdi Zeyrek, “Göreve gelmemizin ardından geçen sürede Manisa’ya daha iyi nasıl hizmet ederiz, sorunları nasıl görürüz diye ilçe ilçe köy köy dolaşıyoruz. Biz Manisa’da yaşayan 1,5 milyon kişi çok büyük bir aileyiz. Ben şehrimi ve şehrimin insanını çok seviyorum. Sizlerle birlikte sorunları yerinde görelim ve yerinde çözelim istiyoruz. 1089 tane mahalle ve köyümüz var. Her köye tek tek gidip, sorunları yerinde göreceğiz ve çözeceğiz” diye konuştu.

Başkan Ferdi Zeyrek, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz internet hizmet sağlanan Hanpaşa köyünü ziyaret etti. Muhtar Mehmet Arıkan ve Hanpaşalılar ile sohbet eden Başkan Zeyrek, “Göreve ilk geldiğimde yatırımları nereye yapacağımıza bakmaya başladık. Gördüm ki 400 köyde internet yok, ilk önce köylere internet götüreceğiz dedik. 127 köyde içme suyu hattı yok. Şu anda onlara içme suyu hattı götürmeye başladık. Bize emanet olan parayı halkımız için kullanacağız. Bizim de isteğimiz her zaman için vatandaşın istekleri ve eksikleri noktasında olacak. İnşallah bu bir başlangıç” dedi.

Başkan Ferdi Zeyrek, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz internet hizmetinden yararlanan Hanpaşalı çocuklarla buluştu.

Çocuklara internetten memnun olup olmadıklarını soran Başkan Ferdi Zeyrek, çocuklardan memnuniyet dolu cevaplar aldı. Çocuklar, internet sayesinde derslerini ve proje ödevlerini yaptıklarını ifade ettiler. Başkan Zeyrek ise, “Sizlerin eğitim hayatınıza bir nebze katkı olsun diye bu interneti getirdik. O internette oyun da oynayın tabi ki, eğitiminize katkı sağlayacak çalışmalar da yapın. Araştırmalarınızı yapın. Buradaki yaşam alanınızı daha konforlu hale getirmek istedik. İnşallah faydalı olmuşuzdur” diye konuştu.