Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, tarlada kalan ürünlerin durumunu görüşmek üzere Ziraat Odası başkanları ile yaptığı toplantıda, bu yıl üreticiye verilmesi düşünülen desteğin yaklaşık 40 milyon TL’yi bulacağını söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yönetimi konusunda paydaşlarla istişaresini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında, üreticileri temsil eden 17 ilçenin Ziraat Odaları başkanları ile toplantı yapıldı.

Tarlada kalan ürünlerin konuşulduğu toplantıda Başkan Zeyrek, sorunların farkında olduklarını ve bunları birlikte çözmek istediklerini söyledi.

Ziraat Odası başkanlarına seslenen Başkan Zeyrek, Manisa ile ilgili bütün sorunları il genelindeki paydaşlarla çözmeyi hedeflediklerini belirterek, "Üreticilerimizin çok sorunu var. Ürünler tarlada kalıyor. Bunların bilincindeyiz. Bununla ilgili neler yapabileceğimiz konusunu da sizlerle çözmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu masanın bir ayağı boş kaldığı zaman hedefe ulaşılamıyor ve sorunlar çözülemiyor. İki kelter, iki sepet, iki çuval gübre, yem desteği vererek üreticiye destek olunmuyor. Tabi ki tohum desteğini, gübre desteğini vereceğiz ama bunların haricinde bizim de yapmamız gerekenler var. Ege Üniversitesi’nden Profesör Yusuf Kurucu hocamız var. Kendisi tarım konusunda çok yetkin birisidir. Benim de tarım danışmanlığımı yapmaktadır. Yusuf hocamın da tek derdi, Gediz Ovası’ndaki ürünlerin daha verimli daha katma değerli bir şekilde yeni pazarlara ulaşmasıdır. Kendisiyle yaklaşık 4 aydır çalışmaktayız” diye konuştu.

BAŞKAN ZEYREK, “BÜTÜN DESTEKLERİ KOOPERATİFLER ARACILIĞI İLE VERECEĞİZ”

Kooperatifleşmeye dikkat çeken Başkan Zeyrek, “Kooperatifleşmeyi çok önemsiyoruz. Kooperatifleşme deyince herkesin aklına, hırsızlık, soygun gibi şeyler geliyor. Çünkü yanlış örneklere bakıyoruz. Bunların doğru örnekleri de var. Akhisar’da salatalık kooperatifi, Kula’da domates kooperatifi var. Biz kooperatifleşmeyi, kooperatifleşme hakkında bilgileri, konusunda yetkin akademisyenler tarafından üreticilerle yapılacak toplantılar ile anlatmak istiyoruz. Nasıl oluşumlar sağlanabileceği konusundaki bilgileri sizler ile üreticilere aktarmak istiyoruz. Biz bütün destekleri kooperatifler aracılığı ile vereceğiz. Çünkü bireysele döndüğümüz zaman birin hakkını savunurken diğerinin hak kaybı olabilir. Kooperatif aracılığıyla herkese eşit hizmet götürebiliriz. Alacağımız bir makine veya yapacağımız bir üretim tesisi, kooperatifler ile herkese eşit hizmet verebilir. Kooperatifleşmeye çok önem veriyoruz. Yusuf hocam bu konuda sizleri bilgilendirecek. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Yapılanmayı doğru yapalım, kooperatifleşmeyi doğru yapalım. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak destek verelim” ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl üreticiye vermeyi düşündüğümüz destek yaklaşık 40 milyon TL’yi buluyor. Belki bina yapmayacağız ama çiftçimizin mahsulünü tarlada bırakmayacağız. Bizim böyle hedeflerimiz var. Bu 40 milyon TL’yi kime ne şekilde dağıtacağımıza da sizlerle birlikte karar vereceğiz" dedi.