Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler ilçesinde mahalle muhtarlarıyla buluştu. Muhtarlarla ortak akılla hareket edeceklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, hem belediyecilik hizmetlerine devam edeceklerini hem de sosyal belediyecilik yapacaklarını vurguladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Şehzadeler ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Hakkı Başaral ile büyükşehir bürokratları da katıldı. Muhtarlara, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Besim Dutlulu ile Gülşah Durbay, taleplerini de dinledi.

“HEM İYİ BİR İNSANDI HEM BAŞARILI BİR BELEDİYE BAŞKANIYDI”

Konuşmasına merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Belediye Başkanımızı kaybettik. Gerçekten karakteriyle, dürüstlüğüyle, güler yüzüyle hem iyi bir insandı hem başarılı bir Belediye Başkanıydı” dedi.

Akhisar Belediye Başkanı olarak 2019 yılında göreve geldiğini hatırlatan Başkan Besim Dutlulu, “2019 yılında Akhisar’da 15 yıllık bir AK Parti Belediyesi vardı, çok da başarılı bir belediye değildi. Ondan sonra biz bazı şeyleri değiştirmeye başladık. Değiştirmeye başladıklarımızın ilki; halkın içinde olmak, sokakta olmak, sivil toplum örgütleriyle iletişim halinde olmak ve muhtarlarla belediyeyi beraber yönetmekti. Hiçlir muhtar kendisi için bir şey istemedi benden. Herkes kendi mahallesi için bir şeyler istiyordu. Muhtarlarımızla bu şekilde bir iletişim kurduk ve 2019’dan 2024’e kadar Akhisar’da güzel işler yaptık. Kırsal mahallere yatırımlar yaptık, ova yollarını yaptık, hayır yerleri yaptık. Şehir merkezinde bir proje yapacaksak mutlaka muhtarlarımıza sunduk. Çünkü başarının kolektif çalışmayla, ortak akılla geleceğini düşünüyorduk. 2024’e geldiğimizde yüzde 55’ten yüzde 60’a oyları çıkarttık” şeklinde konuştu.

Yeni bir bayrağı devraldığını kaydeden Başkan Dutlulu, “Bu bayrak çok zor bir bayrak. Tabii ki insanların beklentisi var, ama şöyle de bir avantajımız var. Normal şartlar altında bir belediye başkanı yeni göreve geldiği zaman 6 ay, 1 sene belediyedeki sorunları çözmeye çalışır, kendi ekibini kurmaya çalışır, ilişkileri çözmeye çalışır. Bizim bu görevde öyle bir sıkıntımız yok. Ferdi Başkan çok güzel bir sistemi oturtmuş, adım adım ilerlemeye başlamış” şeklinde konuştu.

Belediyeciliğin iki aşaması olduğunu söyleyen Başkan Dutlulu, “Bir tanesi asfalttır, yoldur, parktır, binalardır. Bir de sosyal belediyecilik hizmetleri vardır. Gülşah Başkan’ım mutlaka normal çalışmalarını yapıyor. Ama bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin en önemli özelliğinden bir tanesi sosyal belediyeciliğe önem vermek. Bunu gerçekten Gülşah Başkan’ım çok güzel yapıyor. Ferdi Başkan’ım Büyükşehir’de çok güzel yaptı. Emin olun biz de temel belediyecilik hizmetlerinden hiç ödün vermeden üstüne koya koya yapacağız, Vatandaşı yalnız bırakmamak, kimsenin eve aç girmemesini, çocukların yatağa aç girmemesini, annelerin otobüslerden ücretsiz faydalanmasını sağlamak, Manisa’nın ilçesinde yaşayıp Manisa’yı gezmemiş kadınlarımıza gezileri düzenlemek ufak gibi gözüken, ama bence çok önemli hizmetler. Hem normal belediyeciliği yapacağız, hem de sosyal belediyeciliği yapacağız. Gülşah Başkan’la birlikte sizler ne isterseniz, bizden beklentiniz neyse hepsini teker teker gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Bu konuda bize güvenmeye devam edin” diye konuştu.