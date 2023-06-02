Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, depremde hayatını kaybedenleri ‘Sesiniz Sesimiz Oldu” konserinde söylediği türkülerle andı. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.MANİSA (İGFA) - Yunusemre HEM bünyesinde oluşturulan Türk Halk Müziği Korosu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına “Sesiniz Sesimiz Oldu” temasıyla konser verdi.

Yunusemre Millet Çarşısında gerçekleşen konsere Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şef Şebnem Coşkun eşliğinde gerçekleşen konserde koro depremden etkilenen Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Adana, Kilis, Malatya, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman illerine ait türküleri seslendirdi. Koro konserin sonunda Memleketim Türküsünü seslendirdiğinde konseri izleyenler ellerindeki Türk bayraklarıyla koroya eşlik etti.

Başkan Çerçi, Koro Şefi Şebnem Coşkun’a Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan tabloyu hediye etti.