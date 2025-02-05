Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi içinde yer alan ve gençlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde eğitim ve etkinlik alanları ile donatılan Dijital Gençlik Merkezi’nde, 15-29 yaş arası gençlere teknolojik ve dijital beceriler kazandırılacak.

Projede, ayrıca, 10-15 yaş arası çocuklar ve ergenlerin de geleceğin meslekleri arasında sayılan dijital alanlar konusunda eğitim alması ve farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor. Merkezler, özellikle eğitimde veya istihdamda olmayan gençlere, işgücü piyasasında talep gören meslekler için dijital beceriler kazandıracak.

GENÇLERİN DİJİTAL BECERİLERİ GELİŞTİRİLECEK

Dijital Gençlik Merkezleri için hazırlanan eğitim modülleri genç kadın ve erkeklerin gelecekteki iş dünyasında aktif rol almasını sağlayacak.

Eğitim modülleri, gençlerin Veri Analizi, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Dijital Pazarlama, Yazılım Uzmanı, Dijital Tasarım ve E-Ticaret gibi alanlarda uzman olarak yetiştirilmesine yönelik hazırlandı. Eğitimlere, bölgelerden seçilecek eğiticilerin eğitimi programı ile başlanacak.

Eğitimleri tamamlayan gençlere sertifikalarının verileceği programda, dijital beceri geliştirme eğitimleri ve farkındalık eğitimleriyle birlikte çok sayıda kişiye ulaşılması hedefleniyor.

ZEYREK, “GENÇLERİMİZİN DİJİTAL DÜNYAYA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ADIM ATMASINI İSTİYORUZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen bu proje, yerel yönetimlerin gençler için ne kadar önemli bir sorumluluk üstlendiğinin en büyük göstergelerinden biri. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu projeye tam destek veriyoruz.

Dijitalleşen dünyada gençlerimizin yetkinlik kazanması ve iş gücü piyasasında daha güçlü bir konuma gelmesi için bu projeyi çok kıymetli buluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimize teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve dijital becerilerini artırma konusunda her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kentimizin teknolojiye uyumlu, donanımlı ve yenilikçi bir genç nesille büyümesini istiyoruz. Belediyemizin eğitime ve gençlerimizin geleceğine olan desteği artarak devam edecek” dedi.

PROJE İLE BİRLİKTE GENÇLERİN İSTİHDAMI HEDEFLENİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitimden Sorumlu Başkan Danışmanı Hale Kuzucu da Dijital Gençlik Merkezi’nde eğitimlere katılan gençlerin mentörlük ve staj programları ile desteklenerek istihdamlarının kolaylaştırılacağını ifade etti. Eğitimlerin kısa süre içinde başlamasının planlandığını söyleyen Kuzucu, Dijital Gençlik Merkezi’nin Manisa’daki gençlere büyük fırsatlar sunacağını ve bölgedeki istihdama da katkı sağlayacağını vurguladı.