Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatlarıyla başlatılan bu özenli çalışmalar, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik su kullanımını sağlamayı hedefliyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelindeki altyapı ve yatırım projelerinin yanı sıra halk sağlığına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatı üzerine, uzun yıllardır kent kimliğinin bir parçası olan ve doğal kaynak sularıyla beslenen hayrat çeşmelerinin bakımını ve temizliğini gerçekleştiriyor. Zamanla yıpranan ve deformasyona uğrayan hayrat çeşmeleri, yenileme çalışmalarıyla hem estetik hem de hijyen açısından modern bir görünüme kavuşuyor.

Başkan Ferdi Zeyrek, bu çalışmalarla yalnızca fiziki düzenlemeler yapmadıklarını, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan bir kültürel mirasa da sahip çıktıklarını belirterek, "Hayrat çeşmeleri, Manisa’nın tarihi kimliğinin önemli bir parçası olmanın yanı sıra toplumsal dayanışma ve yardımlaşma anlayışını da temsil ediyor. Bu değerleri korumak asli görevimiz. MASKİ tarafından yapılan bu çalışmalar, kentin tarihi mirasına sahip çıkarken Manisalıların sağlıklı ve temiz suya erişimini de sağlıyor. Ekiplerimizin, düzenli olarak su kalitesi kontrolleri de sürecek” diye konuştu.