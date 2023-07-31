Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri ve Trafik Polisi işbirliğinde İzmir Caddesi üzerinde motosiklet işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Şehir merkezinde vatandaşların caddeleri rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri ve Trafik Polisi ile birlikte İzmir Caddesi’nde motosiklet park işgali denetimi yaptı.

Ekipler, UKOME Genel Kurulu’na istinaden belirlenen motosiklet/bisiklet park yerleri yerine gelişigüzel olarak park edilen araç sahiplerini uyardı, tespit edilen park yerlerine araçların park edilmesi sağlandı.

Denetime ilişkin bilgilendirmede bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Vatandaşlarımızın kaldırımları daha rahat kullanabilmeleri amacıyla rutin kontroller yapıyoruz. Ekiplerimiz, bu kez İzmir Caddesi üzerinde Trafik Polisi eşliğinde kaldırıma parklanma yapan motosikletleri denetledi. Araç sahipleri uyarılarak, motosikletlerini belirlenen parklanma noktalarına almaları sağlandı. Bu kapsamda muhtelif noktalarda denetimlerimiz devam edecek” diye konuştu.