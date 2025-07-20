Manisa Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvancılık işletmelerinde karasinek kaynaklı hastalıkların ve verim kayıplarının önüne geçmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Girmesin Sinekler, Mutlu Olsun İnekler” projesi kapsamında, il genelindeki 1-20 baş arası büyükbaş hayvancılık yapan işletmeler tespit edilerek karasinek tuzakları dağıtılacak. Tuzak sayıları, sinek çekim mesafesi ve hayvan sayıları dikkate alınarak belirlendi. Veteriner İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerinin yanında olduklarını belirtti.

“ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı destek çalışılmaları hakkında bilgi veren Erhan İnce, “Vektör olarak tanımladığımız sivrisinek ve karasinekler, taşıdıkları zoonotik hastalıklarla hem insanlarda hem de hayvanlarda birçok sağlık sorununa yol açmakta. Son zamanlarda ilimizde mavi dil hastalığı sıkça görülmeye başlanmış olup bunun yanı sıra Akabella olarak bilinen ve hayvanlarda çeşitli rahatsızlıklara neden olan birçok hastalık da ortaya çıkmakta. Bu hastalıkların başlıca taşıyıcıları ise karasinekler. Karasinekler aynı zamanda büyükbaş hayvanlarda strese neden olarak süt üretimini düşürmekte, uzun vadede ise et veriminde kayıplara yol açmakta. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam ederek Girmesin Sinekler, Mutlu Olsun İnekler projesine başladık. Proje kapsamında, üreticilerimize karasinek tuzakları dağıtarak hayvanların bulunduğu alanlardaki sinek popülasyonunu azaltmayı, böylece hayvan sağlığını koruyarak et ve süt verimini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DESTEKLERİ İLE ÇOK AZ SİNEK VAR”

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden üretici Ali Akdeniz de “Allah razı olsun, ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de kendimizce bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Sinekler yüzünden çok hastalık yaşadık; hayvanların birçoğu körlük yaşadı, her gün hayvanların gözlerini tedavi ettik. Bu sene çok iyiyiz, sineklerden dolayı bir hastalık yaşamadık. Besim Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz. Bu yıl, Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu destekler sayesinde çok az sinek var. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden çok memnunuz” diye konuştu.

DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama çalışmaları sayesinde sinek popülasyonunda önemli bir azalma yaşandığını ve bunun hayvanlar üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten Emin Güllü, “İlaçlama yapıldığında sinek sayısı azalıyor, bu da doğrudan hayvanlara fayda sağlıyor. Sineğin en yoğun olduğu yerler genellikle bu tür hayvancılık işletmeleri. Eğer buralar temiz olursa çevreye de sinek yayılmaz. Bu yüzden hem biz üreticiler hem de çevremizde yaşayanlar için önemli bir hizmet. Daha önce komşularımız, ‘Sizin oradaki sinekler bizim eve kadar geliyor’ diye şikayet edebiliyordu. Bu iş öyle herkesin kolayca yapabileceği bir iş değil; o yüzden Büyükşehir’in desteği çok kıymetli. Büyüklerimiz bize sahip çıktığında biz de elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir’in diğer hizmetlerinden de memnunuz; örneğin bir telefonla yolumuzu düzeltmeleri bile hayvanlara daha rahat bakmamıza katkı sağlıyor” dedi.