Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayları ile birlikte yaptığı Saruhanlı ilçe ziyaretinde yapımı devam eden Cengiz Topel ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki prestij caddeleri inceledi, esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçe ziyareti kapsamında yapmış olduğu esnaf ve pazaryeri gezisinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Cengiz Topel Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki prestij cadde çalışmalarını inceleyerek, esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Ergün’e incelemesinde MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa Milletvekili Adayları Ali Uçak ve Şehnaz Güvendik Arık, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Büyükşehir Belediyesi ve Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyeleri, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Cıllı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, KAÇEP İl Başkanı Neşe Töz, Saruhanlı KAÇEP Başkanı Didem Anat, MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz ve Mahalle Muhtarları eşlik etti.

BAŞKAN ERGÜN, PARKE TAŞI DÖŞEMESİNE YARDIM ETTİ

Başkan Cengiz Ergün, prestij cadde incelemesinde Hükümet Caddesi’nde devam eden kilit parke taşı döşeme çalışması yapan işçileri de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Eline eldiveni giyen Başkan Ergün, çalışanlarla birlikte parke taşı döşedi. Yüklenici firma yetkilisinden son durum hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Yoğun yağışların olduğu zamanlarda Saruhanlı’da su birikintileri oluşuyordu. Öncelikle kanalizasyon, içme suyu hattının yenilenmesi, branjman hatlarının bağlantılarının yapılması, yağmur suyu hattı çalışmaları ile birlikte üst çalışmalarda kaldırım, aydınlatmalarıyla birlikte daha yaşanabilir bir Saruhanlı hedefimizi yüzde 95 oranında tamamlamış durumdayız. Yani çalışmalarımızda yüzde 95 oranındayız. Tüm Saruhanlılı vatandaşlarımıza sağlık mutluluk diliyorum. Vatandaşlarımız buralarda mutlu yaşamaları bizleri de mutlu ediyor. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyor. 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimde de milletvekili adaylarımıza desteklerini bekliyoruz” dedi.