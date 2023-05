Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimini tamamlayan ‘üzüm’ isimli köpek, Müslüm Karakaş isimli çiftçi tarafından sahiplenildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın uygulamaya aldığı Can Dostum ve Can Yoldaşım projeleri kapsamında eğitimlerini tamamlayan can dostlarımız, yeni sahipleriyle buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma eğitimleri alan ‘Üzüm’ adlı köpek, Müslüm Karakaş adlı çiftçi tarafından sahiplenildi.

Proje hakkında bilgi veren Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, “Hayvan sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla başlattığımız Can Dostum ve Can Yoldaşım projeleri kapsamında, birçok can dostumuzu yeni yuvalarına kavuşturduk. Sahipsiz dostlarımızı tekrardan insanlığa kazandırmak adına eğitimini tamamlayan ‘üzüm’ adlı köpeğimizi, çiftçilikle uğraşan Müslüm Karakaş isimli vatandaşımız sahiplendi. Proje kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.