Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği, dijital dünyanın gözdeleri arsında gösterilen iki yenilikçi proje, DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri'nde finale yükseldi. Yarışmada, toplam bin 156 başvuru arasından 244 proje finale kalmaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri'nde, finalist projeler belirlendi.

Web Sitesi, Mobil Uygulama ve Dijital Pazarlama gibi ana kategoriler altında, 1.156 proje gerçekleştirilen yarışmaya katıldı. 51 uzman jüri üyesinin oylamasıyla, 26 farklı kategoride toplam 244 proje finalist olmaya hak kazandı. Finalistler, sektördeki en iyiler arasında yer almak için kendi kategorisindeki 10 proje ile rekabete girecek.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 2 PROJE

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin acil durumlarda hızlı müdahaleyi amaçlayan 'Manisa İçin Acil' ve eğitim alanında önemli yenilikler getiren 'Manisa İçin Eğitim' projeleri, prestijli Altın Örümcek Ödülleri'nde finale yükseldi. Eğitim ve Mobil Uygulama- Hizmet kategorisinde yer alan Manisa’nın 2 yenilikçi projesi, https://altinorumcek.com/halk-oylamasi-giris/ adresinden yapılan halk oylamasında vatandaşların oylarına talip olacak.

HALK OYLAMASI BAŞLADI

Finalist projeler için halk oylaması 8 Kasım’da başladı. 29 Kasım 2024 tarihine kadar yapılacak olan halk oylamasıyla, yılın en iyileri seçilecek. 26 farklı kategoride finalist olarak yarışan 244 proje, halkın oylarıyla ödüllerine kavuşmayı bekleyecek. Vatandaşlar, en çok beğendiği projelere oy vererek, onları zirveye taşıyabilecek.