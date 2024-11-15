Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılında Erzurum'un Narman ilçesinde göreve gittiği esnada geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Hasan Akarol'ın sene-i devriyesinde yakınlarını yalnız bırakmadı.MANİSA (İGFA) - Şehit Polis Hasan Akoral'ın sene-i devriyesi sebebi ile Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde yapılan lokma hayrına Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakıf Başkanı Sefer Dayı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğünden sorumlu 2. Sınıf Emniyet Müdürü Aysen Özkan , Şube Müdürü Emniyet Amiri Tayibe Afgün, Toplum Destekli Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Güllü Kaçar, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Tirtom ve çok sayıda Emniyet Personeli katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Karaoğlan Mahallesi'nde yapılan lokma hayrında vatandaşa çeşitli ikramlarda bulundu. Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, “ vatan, bayrak ve namus için canlarını hiçe sayarak şehit olan tüm aziz şehitlerimizin geride bıraktıkları acılı ailelerinin daima Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olarak yanlarında ve emirlerinde olacaklarını” belirtti.