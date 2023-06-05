Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atletleri Ahmet Bayram ve Özlem Işık, Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda yine zirvede yer aldılar. 12 ülkeden 1103 koşucu ile gerçekleşen yarışta Ahmet Bayram genel klasmanda ikinci sırada yer alırken, Özlem Işık kadınlarda üçüncü oldu.MANİSA (İGFA) - Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle ilk kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu’na sporcular yoğun ilgi gösterdi.

12 ülkeden 1103 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyona Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atletler başarılarıyla damga vurdular.

21 kilometrelik parkuru 1 saat 16 dakika 44 saniye ile tamamlayan Ahmet Bayram, genel klasmanda ikinci olurken; 1 saat 33 dakika 6 saniye ile yarı maratonu noktalayan Özlem Işık da kadınlarda üçüncü olmanın mutluluğunu yaşadı.