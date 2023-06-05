Bilecik’te depremden etkilenen vatandaşların anısına Pelitözü Göledine ’Saygı Çelengi’ bırakıldı.

Bilecik’te 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlamaları ilk olarak Bilecik Çevre ve Şehircilik Müdürü Mustafa Budak Cumhuriyet Meydanı’ndan Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından depremden etkilenen vatandaşların anısına Pelitözü Göledine ’Saygı Çelengi’ bırakıldı. Burada katılımcılarla birlikte Pelitözü Göledine çöp toplandı. Onlarca çöp toplayan heyet sonrasında uçurtma etkinline katıldı. Burada bir konuşma yapan İl Müdürü Budak, Her yıl değişik bir tema ile kutlanan Türkiye Çevre Haftası 2023 yılında “Temiz Deniz, Temiz Dünya” temasıyla kutlandığını belirterek, "İnsanların sürekli yaşadıkları, canlı-cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirlerini etkiledikleri yere çevre denir. Hava, su, dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmaklar, doğal çevreyi oluşturur. Ne hava, ne su, ne de toprak kendi kendine kirlenmez. İnsanoğlu kimi zaman bilerek fakat önemsemeyerek, kimi zaman da farkında olmadan çevreyi oluşturan unsurları kirleterek dünyanın ve dünya üzerindeki canlı yaşamının geleceğini tehlikeye atmaktadır. Tüm dünya üzerinde çevre kirliliği ile ilk kez nüfusu kalabalık ve hızla artan, nüfusun yoğun olduğu kent ve endüstri merkezlerinde karşılaşılmış ve bu kirliliklerin hızla dünyaya yayılması çevrenin kirlenmesine ve bozulmasına neden olmuştur” dedi.

"Her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir"

Budak, açıklamasının devamında, “Çevre bilincine sahip olmak, temel insan haklarının eşitlik ve adalet ilkelerini içine alan çağdaş insan davranışıdır. Kendi içinde duyduğu bireysel sorumluluk duygusunu etrafındaki insanların da duyması için çaba göstermeyi de gerektirmektedir. Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Bu durumda; şimdi ve gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, kırlarda çocuklarımızın rahatça oynayabilmeleri, topraklardan bol ve bereketli ürün alınabilmesi için bireylerin, tek tek ve örgütlü bir şekilde sorumluluklarını bilmeleri ve ona göre davranmaları gerekmektedir. Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır. Çevreyi temiz tutmanın yolu bireysel sorumluluk duygusundan, çevre bilincinin oluşmasından geçer” ifadelerini kullandı.

“Dünya 2050’ye kadar ortalama 2-3 derece ısınacak”

İl Müdürü Budak çevre kirliliği önlenmez ise dünyanın yaşanılamaz bir er olacağını belirterek, “Bilim insanları, küresel ısınma, kuraklık, iklim felaketleri, canlı türlerinin ve biyoçeşitliliğin ortadan kalkması ve ekolojik krizin geri dönülmez noktaya gelmesi nedeniyle, önümüzdeki yıllarda üzerinde yaşayabileceğimiz özelliklere sahip bir dünyada yaşamanın zorlaşacağını net bir şekilde belirtiyorlar. İklim değişikliği nedeniyle dünyanın 2050’ye kadar ortalama 2-3 derece ısınacağını, tarımsal üretimin, denizlerdeki balıkların azalacağını, iklim değişikliğinin gıda krizi, açlık ve iklim göçleri gibi sosyoekonomik sonuçların dünyamızı etkileyeceğini belirtiyorlar. Doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etken insan unsurudur. Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarardır. Normal şartlarda kendi kendini temizleme özelliği olan doğa, insanın bilgisizce kullanımı sonucunda aşırı kirlenmekte ve kendi gücünü aşan bu kirlenmeyi önleyememektedir” dedi.