CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultayın hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah her şey güzel olacak" dedi.
"İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini"
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle temsili koltuk ayrılması sorulan Yavaş, "İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini" dedi.
Kaynak: EKONOMİM