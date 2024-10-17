Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 şahıs yakalandı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Polis ekipleri ilk operasyonu Midyat ilçesinde gerçekleştirdi. Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 3 şahsı kıskıvrak yakaladı. Devam eden çalışmalarda, yakalanan 1 şahsın ikametinde de arama yapıldı. Operasyon kapsamında, 121.86 gram metamfetamin, 25.69 gram esrar, 4 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet fişek ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 3 şahıstan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kızıltepe'de yapılan operasyonda ise Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında;

– 10 adet ruhsatsız tabanca

– 10 adet tabanca şarjörü ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken diğer şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.