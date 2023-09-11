Mardin’de üç kadın fotoğraf tutkununun ‘Mühürlenmiş’ ve ‘Mardivan’ projeleri izleyici ile buluşacak.Üç kadın fotoğrafçı llke Coşkuner, İlknur Baltacı, Liane Bencuya'nın “Mühürlenmiş” ve “Mardivan” projelerinin sergisi 15 Eylül'de Mardin'de izleyici ile buluşacak.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Üç kadın fotoğrafçı llke Coşkuner, İlknur Baltacı, Liane Bencuya’nın birlikte proje üretmeyi amaçladıkları bir fotoğraf kolektifi olan Atölyenin geçtiğimiz beş yıl zarfında ortak iki tema çerçevesinde ürettiği “Mühürlenmiş” ve “Mardivan” projelerinin sergisi sanatseverlerin ilgini çekiyor.

Projedeki çalışmalar sırasında her biri kendi tarzını koruyarak çok sesli bir biçeme örnek olabilecek iki çalışma oluşturulurken, 10 fotoğraftan oluşan “Mühürlenmiş” projesi 4’üncü Photosphere Festivali kapsamında Yunanistan’ın Paros ve Patmos adalarında sergilendi.

Projenin tanıtımında, ”’Mühürlenmiş’ anıları kadar fotoğraf dilleri de farklı Atölye İLE üyeleri İlke Coşkuner, İlknur Baltacı ve Liane Bencuya’nın, yürüttükleri atölye çalışmaları esnasında anılara ait paylaştıkları ortak duygular sonucu, her birinin benliğinde saklı anıları görünür kılmak isteğiyle oluşmuş üçlü bir projedir” denildi.

“Mardivan” projesi ise Atölye İLE’ yi oluşturan üç fotoğraf tutkununun katkı koyup bütünleştirdiği bir çalışma. Projenin tanıtım bültenin şu ifadeler yer aldı; “Mardivan ortak Mardin gezimizde kent ve yöresinin etkileyici atmosferinin bize verdiği ilham sonucu hayata geçen bu çok katmanlı çalışma bir anlamda şehrin çok kültürlü zenginliğinin metaforik bir temsilidir. Kentin dokusunun kaçınılmaz unsuru merdivenler ise projemizin adının doğuş noktası olmuştur.

Gezi sonrasında, yaşamakta olduğumuz Karaburun, Bükreş, İzmir olmak üzere üç ayrı yerden, sırayla, üç ayrı göz ürünü Mardin görsellerini yaklaşık bir yıl boyunca birbirimize bir sistem dahilinde ilettik; kullanılan dijital katmanlarla fotoğraflarımız son şekillerini aldılar”

Mardin Uluslararası Tasarım Vakfı Meydan Sanat Galerisi’nde düzenlenecek sergi 15 Ekim tarihine dek izlenime açık kalacak.