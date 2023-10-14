Mardin'in Nusaybin ilçesi’nde iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan "Nurhak Derik Gap" kod adlı Ramazan Temel, diğerinin de gri kategoride bulunan "Yılmaz" kod adlı Bilal Şahin olduğu açıkladı.

Teröristlerin 28 Nisan 2023'te Jandarma Asb.Üçvş.Mehmet Gündüz'ü Nusaybin’de şehit ettikleri öğrenildi.Yerlikaya, iki teröristin ayrıca 2 vatandaşın şehit edilmesi, bir jandarmanın ve bir vatandaşın yaralanması eylemlerine katıldığını da belirtti.Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyon görüntülerine de yer verirken, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.