Mardin Artuklu Üniversitesi, tarımda verimliliğin ve sürdürülebilirliğin artmasına katkı sunacak önemli bir programa ev sahipliği yapıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

GAP İdaresi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Mardin Artuklu Üniversitesi iş birliğinde Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayı düzenleniyor. Kongre ve Çalıştay, Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Salonlarında gerçekleştiriliyor.

Kongre ve Çalıştay, düzenlenen açış oturumuyla başladı. Açış Programına Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, kamu temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, tarım sektörü temsilcileri, akademisyenler, özel sektör ve endüstri temsilcileri katıldı.

Kongre Başkanı Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ümtan Atay bilgilendirme sunumuyla başlayan açış programında Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner birer konuşma yaptılar.

2017 yılından beri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı finansmanında, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Mardin Artuklu Üniversitesi desteğiyle Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi yürütüldüğünü belirten Kongre Başkanı Ümran Atay, bu proje kapsamında, bölgede pompaj sulamanın yapıldığı alanlarda su ve enerjinin etkin kullanımı için sahada durum tespitleri ve çözüm önerilerinin araştırıldığını kaydetti.

Etkinliğin tarımsal sulamada enerji verimliliğiyle ilgili güncel bilgilerin paylaşılmasını, deneyimlerin aktarılmasını ve en iyi uygulamaların sunulmasını amaçladığını belirten GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, katılımcıların sektördeki son gelişmeleri öğrenme, sektördeki paydaşlarla bilgi ve deneyim paylaşımı yapma fırsatı bulacağını da kaydetti.

Enerji Dostu bir gelecek inşa etmek istediklerini belirterek sözlerine başlayan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayının tarım sektöründe enerji verimliliği konusunda farkındalığı artıracağına ve sektör paydaşları arasında işbirliğini teşvik edeceğine inandığını ifade etti. Maral, etkinliğin, tarımsal sulama süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması için stratejik adımların atılmasını teşvik edeceğini ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Mardin Artuklu Üniversitesinin, Mardin’in tarih ve sosyal dokusuna uygun olarak bir Sosyal Bilimler Üniversitesi kimliğiyle 2007'de kurulduğunu hatırlatan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 2019 yılından itibaren sosyal bilimler odağının yanına yeni odaklar ekleyerek, Mardin’e ve hinterlandına farklı alanlarda da katkı yapacak yeni bir vizyon ve misyonla yoluna devam ettiğini söyledi.