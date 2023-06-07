20 yıldır aralıksız sahnelerde olan Mehmet Çevik, bu kez şarkılarını Bahçe Müstesna'da düzenlenen kadınlar matinesi'nde yalnızca kadınlar için söyledi.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa'nın en sevilen solistleri arasında yer alan Bursalı sanatçı Mehmet Çevik, Bahçe Müstesna'da düzenlenen kadınlar matinesi'nde sahne aldı.

Birbirinden güzel şarkılarını Bursalı kadınlar için söyleyen Mehmet Çevik müzik dolu geceye imza attı.

Mehmet Çevik'in şarkılarıyla coşan Bursalı kadınlar gece geç saatlere kadar renkli görüntüler oluşturdu.

Kadın dinleyenlerinin kendisine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Mehmet Çevik, “İnsanları eğlendirmeyi çok seviyorum. Çünkü o anlarda en az onlar kadar ben de eğleniyorum. Fakat 20 yıllık müzik kariyerimin içinde kadınlar matinesi organizasyonlarının yeri çok ayrı. Çünkü; Türkiye’de kadın olmak başlı başına zor bir durum. Her gün karşımıza çıkan kadın cinayetleri, taciz, kadına yönelik şiddet, iş hayatında karşılaştıkları mobbing ve daha bir çok sorunla iç içe yaşıyorlar. Onları dertlerinden, sıkıntılarından biraz olsun uzaklaştırıp stres atmalarını başarıyorsam ne mutlu bana...” açıklamasında bulundu.