Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir un fabrikasında çıkan yangını söndürdü. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Dün akşam saatlerinde Kızıltepe Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 3 katlı bir un fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın meydana geldi.

Çalışanların haber verilmesi üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinden 13 araç ve 40 personel sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin disiplinli ve yoğun çabası sonrası yangın kontrol altına alınarak saat 21.00 civarlarında söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangın yerinden ayrıldı.