Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, son denetimlerde tarihi geçmiş gıdalar ele geçirdi.

SON TÜKETİM TARİHİ 2022

Yapılan açıklamaya göre, Çay Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir bakkalda yapılan kontrollerde son tüketim tarihi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait çeşitli gıdalar tespit edildi. Aralarında çocukların severek tükettiği kekler ve şekerlemelerin de bulunduğu ürünler araca yüklenerek imha edilmek üzere zabıta merkezine götürüldü.

İşletmeye ise idari para cezası uygulandı.

"DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ekiplerimiz düzenli olarak ilçe genelinde denetimler yapıyor. Özellikle gıdaların saklama şartları ve son tüketim tarihleri titizlikle kontrol ediliyor. Tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere karşı gerekli yasal işlemleri uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimiz aralıksız sürecek."