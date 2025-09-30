Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayına ilişkin tarımsal girdi maliyetleri ile üretici–market arasındaki fiyat farklarını değerlendirdi. Bayraktar, gübre, mazot ve yem fiyatlarında yükseliş görüldüğünü, market ile üretici arasındaki fiyat uçurumunun ise patateste 4 katı geçtiğini açıkladı.

Gübre fiyatlarındaki değişim

Bayraktar’ın açıklamasına göre, Eylül ayında 20.20 kompoze gübresi yüzde 2,1, DAP ve amonyum nitrat gübresi yüzde 1,3, amonyum sülfat yüzde 1,2 oranında artarken, ÜRE gübresinde yüzde 2,9 gerileme kaydedildi.

Yıllık bazda ise tablo daha dikkat çekici: ÜRE’de yüzde 75,3, DAP’ta yüzde 51,3, kompoze gübrede yüzde 48,6 oranında fiyat artışı yaşandı.

Mazot ve yem fiyatlarında yükseliş

Bayraktar, mazot fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 arttığını, yem fiyatlarının ise yüzde 30’un üzerinde zamlandığını da dile getirdi.

Üretici ve market arasındaki en yüksek fiyat farkı patateste görüldü

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla patateste yaşandığını belirtti. Bayraktar, patatesteki farkın yüzde 335,5’e ulaştığını, bu ürünü yüzde 308,7 ile kabak, yüzde 250,4 ile marul, yüzde 227,9 ile patlıcan ve yüzde 218,3 ile havucun izlediğini aktardı. Üreticide kilogramı 4 lira 38 kuruş olan patatesin markette 19 lira 8 kuruşa satıldığını söyleyen Bayraktar, fiyat artışlarının doğrudan tüketiciye yansıdığına dikkat çekti.

Zam şampiyonları: Marul ve fındık

Bayraktar, Eylül ayında markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 65,1 ile marul olduğunu, üreticide ise yüzde 73,7 ile fındığın başı çektiğini ifade etti.

Limon fiyatı geriledi

Hem üreticide hem de markette fiyatı en çok düşen ürünün ise limon olduğu bildirildi.

Fiyatlar neden değişiyor?

Bayraktar, fındıkta zirai don nedeniyle rekoltenin düştüğünü ve bu durumun fiyatları yükselttiğini söyledi. Sivri biber ve kabakta sezon sonunun etkisiyle arzın azaldığını, limonda ise ihracat düzenlemeleri ve erkenci hasadın fiyatları aşağı çektiğini kaydetti.