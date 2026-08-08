Bursalı dağcı İbrahim Gürlekci, lösemili çocuklara umut olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kırgızistan’da anlamlı bir tırmanış gerçekleştirdi.



Gürlekci, Manas Üniversitesi’ndeki Kırgız öğrencilerle birlikte 5-6 Ağustos tarihlerinde Tanrı Dağları’nda bulunan 4 bin 204 metre yüksekliğindeki Komsomolets Zirvesi’ne ulaştı.



Zirvede lösemili hastalar için farkındalık mesajı veren Gürlekci ve öğrenciler, lösemili çocukların mücadelesine dikkat çekti.

Tırmanış, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluk ve dayanışmanın da anlamlı bir örneği oldu.