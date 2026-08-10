Yaz sezonunda nüfus yoğunluğunun arttığı Avşa Adası'nda temizlik konusunda açıklama yapan Başkan Dinçer, belediye ekiplerinin her sabah temizlik gerçekleştirdiğini ve çöp konteynerlerinin planlı şekilde boşaltıldığını belirtti.

Dinçer, sahillere izmarit, çocuk bezi ve yiyecek artığı bırakılmaması yönünde çağrıda bulunurken, çevreyi kirleten kişilerin Avşa Adası'nı tercih etmemelerini istedi.

Başkan Dinçer'in söz konusu açıklaması sosyal medyada tartışılırken, açıklamalar basın kuruluşları tarafından da eleştirel haberlerle gündeme taşındı.

Eleştiren gazetecilere gözdağı verdi

Kendisine yönelik eleştirel haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Dinçer, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu gündeme getirdi. Dinçer'in bu çıkışı, kendisini eleştiren gazetecilere yönelik gözdağı olarak değerlendirildi.

Vatandaşın eleştirisine dikkat çeken cevap

Temizlik tartışmalarının devam ettiği süreçte Çiğdem Gümüşay isimli bir vatandaş da sosyal medya üzerinden Başkan Dinçer'in açıklamalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Gümüşay, 'Turist gelmezse yazlıklar temiz olur' anlayışının doğru olmadığını belirterek belediyenin denetimleri artırması, daha fazla temizlik yapması ve personel sayısını artırması gerektiğini ifade etti.

Başkan Dinçer ise Gümüşay'a, 'Emir kipi ile konuşmamayı da öğrenmeniz gerekirdi bu yaşa kadar' şeklinde yanıt verdi. Sosyal medyadaki yazışmanın devamında Dinçer, 'Vahim bir açıklama yaptık. Tüm pislik bırakan turist kitlesi gelsin adaya. Belediye arkalarını toplar. Tüm pis insanları bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan 'Sorunlarla ilgilenin' çağrısı

Dinçer'in açıklamalarının ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda vatandaşların büyük bölümü Başkan Dinçer'i eleştirirken, belediye yönetiminin polemikler yerine Avşa Adası'nda yaşanan sorunlara yoğunlaşması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar yorumlarında, 'Polemiğe girmenize gerek yok. Avşa Adası'nda su problemi var, çevre kirliliği problemi var. Lütfen bunlarla ilgilenin' yönünde görüşlerini dile getirdi.

Özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte Avşa'da yaşanan su sıkıntısı ve çevre temizliği konularının çözüme kavuşturulmasını isteyen vatandaşlar, belediye yönetiminden bu sorunlara yönelik çalışmaların artırılmasını talep etti.

Avşa Adası'nın temizliğiyle ilgili açıklamalarla başlayan süreç, Başkan Aydın Dinçer'in kendisini eleştiren gazetecilere yönelik çıkışı ve vatandaşlarla sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalarla devam etti.