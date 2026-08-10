Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin yakından takip edildiğini belirterek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumluların tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.

Soruşturmalar kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9’unun tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildiren Gürlek, çalışmaların Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı takibinde, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütüldüğünü kaydetti.

Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının failinin meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti.