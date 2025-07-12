Marmara Denizi’nde son yıllarda artan müsilaj sorunu, çevresel etkilerinin ötesine geçerek toplumsal bir farkındalık hareketine dönüşüyor. Bu kapsamda Marmara Adası’nın Asmalı Köyü’nde, Asmalı Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen çevre semineri, hem yerel halkın ilgisini hem de uzmanların dikkatini çekti.

Marmara Adası’nda ilk kez yapılan bu çevre etkinliği, sadece Asmalı Köyü’nden değil, Marmara Adası merkez, Gündoğdu ve Topağacı köylerinden de katılım gördü. Dernek üyelerinin yanı sıra çevreye duyarlı yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği seminer, bölgedeki çevre bilincinin yükseltilmesi adına önemli bir adım oldu.

Etkinlik, Asmalı Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Mert’in açılış konuşmasıyla başladı. Mert, konuşmasında doğayla iç içe bir yaşam süren ada halkının, bu hassas ekosistemin korunmasında aktif rol alması gerektiğini vurguladı. "Müsilaj sorunu sadece çevresel bir mesele değil; yaşamımızın, kültürümüzün ve geleceğimizin bir parçası," diyen Mert, birlikte çözüm üretmenin önemine dikkat çekti.

Açılışın ardından söz alan Deniz Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nde gözlenen müsilajın oluşum nedenlerini ve bu oluşumun deniz ekosistemi üzerindeki tahrip edici etkilerini detaylı şekilde aktardı. Prof. Sarı, özellikle balıkçılık ve turizm gibi ekonomik sektörlerin müsilajdan doğrudan etkilendiğini belirterek, bilimsel mücadele yöntemlerini ve toplumun bu mücadelede üstlenebileceği rolü vurguladı.

Seminerin sonunda yapılan soru-cevap ve beyin fırtınası oturumlarında, "Müsilajın etkilerini nasıl azaltabiliriz?" sorusu üzerinden katılımcıların görüşleri alındı. Yerel halk, sorunla mücadelede bireysel ve kolektif adımlar konusunda fikirlerini paylaşarak sürece aktif katkı sundu.

Etkinliğin sonunda hazırlanan "Aklımda Ne Kaldı" panosuna katılımcıların yazdığı duygu ve düşünceler, etkinliğin farkındalığı somut şekilde ortaya koydu. Asmalı Kültür ve Dayanışma Derneği, bu tür bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürerek çevre mücadelesine katkı sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

"Müsilaj ve Etkileri" başlıklı bu buluşma, Marmara Adası’nda çevre duyarlılığına yönelik umut veren bir başlangıç olarak kayıtlara geçti.