HİKMET ŞAHİN KÜLTÜR PARKI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Festival süresince Hikmet Şahin Kültür Parkı araç trafiğine kapalı olacak. Etkinliklere katılacak vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması ve bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla park çevresinde alternatif otopark alanları belirlendi.

7 FARKLI NOKTADA ÜCRETSİZ OTOPARK İMKÂNI

Festival ziyaretçileri araçlarını; Nikâh Dairesi önü Basketbol Saha Alanı, Fatih Camii karşısı, Turgutalp Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, İnegöl Spor Lisesi ve Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu çevresinde belirlenen alanlara park edebilecek.

VATANDAŞLARA OTOPARK ÇAĞRISI

İnegöl Belediyesi, 13-19 Temmuz tarihleri arasında festival alanına gelecek vatandaşların trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi ve ulaşımın daha düzenli sağlanması adına belirlenen otopark alanlarını kullanmaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.