Yeni sezon fikstürünün kulüp ve camia adına hayırlı olmasını dileyen Erdem, 2. Lig Beyaz Grup’ta zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini belirtti.

Erdem "2026-2027 sezonu fikstürünün kulübümüz ve tüm camia adına hayırlı olmasını diliyorum.

2. Lig Beyaz Grup’ta her maçın zorluk derecesi yüksek olacak. Sezonun ilk haftasından son haftasına kadar kolay maçın olmadığı bir lig bizleri bekliyor. Biz rakipten çok kendi hedeflerimize odaklanan bir kulübüz.

Sezona deplasmanda Menemen FK karşısında başlayacak olmamızın ardından, taraftarımızın önünde oynayacağımız ilk iç saha maçında güçlü desteğimizi arkamıza alacağımıza inanıyorum. Fikstürün avantajları da dezavantajları da olabilir ancak sezon sonunda başarıyı belirleyecek olan; sahada ortaya koyacağımız mücadele, disiplin ve istikrardır.

Teknik ekibimize, futbolcularımıza ve tüm çalışanlarımıza güvenimiz tamdır. Taraftarlarımızdan da sezon boyunca takımımızın yanında olmalarını rica ediyoruz.

İnegöl Kafkasspor olarak mücadelemizi son düdüğe kadar sürdürecek, camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Yeni sezonun kulübümüze, taraftarlarımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm takımlara sakatlıksız ve centilmence bir sezon diliyorum." dedi.