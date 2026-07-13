Emre Şimşek, altyapıda eğitim gören sporcuların daha modern, güvenli ve konforlu şartlarda gelişimlerini sürdürebilmeleri adına tesislerde kapsamlı bir yenileme sürecinin başladığını belirtti.

“Geleceğimiz olan çocuklarımız için en iyi şartları oluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda altyapı tesislerimizde yenileme çalışmalarına başladık. Yaklaşık bir hafta içerisinde özellikle sporcularımızın konaklama alanları başta olmak üzere tesislerimizin birçok bölümünü daha kullanışlı ve daha modern bir hale getirmiş olacağız.” dedi.

Şimşek, yapılan çalışmaların yalnızca fiziki bir yenilemeden ibaret olmadığını vurgulayarak, “Çocuklarımızın kendilerini ait hissedecekleri, disiplinli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak istiyoruz. Güçlü bir altyapının yolu, kaliteli eğitim kadar kaliteli tesislerden de geçiyor. Kafkasspor olarak geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kafkasspor, altyapı tesislerinde devam eden yenileme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak sporcularına daha yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedefliyor