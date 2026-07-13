İnegöl temsilcisi sezona deplasmanda Menemen FK karşılaşmasıyla başlayacak. Kafkasspor, ilk iç saha maçında ise Somaspor’u konuk edecek.
Yeşil-siyahlılar ilk yarıda; 68 Aksaray Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Muşspor, Ankaraspor, Sebat Gençlikspor, Adana Demirspor, Aliağa Futbol A.Ş., Güzide Gebzespor, Çorluspor, Hatayspor, Arnavutköy Belediyesi, Isparta 32 Spor, Elazığspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.
Kafkasspor, ilk yarının son haftasında kendi sahasında Merkür Jet Erbaaspor’u ağırlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi