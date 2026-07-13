İnegölspor, sezona kendi sahasında 12 Bingöl Spor karşılaşmasıyla başlayacak. İnegölspor, ikinci haftada Serik Spor Futbol A.Ş.’ye konuk olurken, üçüncü haftada Karacabey Belediyespor’u ağırlayacak. Dördüncü haftayı ise bay geçecek.

İnegöl temsilcisi ilk yarıda MKE Ankaragücü, Fethiyespor, 1461 Trabzon FK, Adana 01 Futbol Kulübü, Kahramanmaraş İstiklal Spor, Kütahyaspor, Kırklarelispor, İskenderunspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, 24 Erzincanspor, Sakaryaspor ve 52 Orduspor FK ile karşılaşacak. İlk yarının son maçında deplasmanda Ankara Demirspor ile mücadele edecek.