Marmara Belediyeler Birliği, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırladığı ‘Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik’ başlıklı beş ciltlik eser ile okurlara Türkiye’nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine dair kapsamlı bir kaynak sunuyor.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından yerel yönetimler ve şehirleşme konusunda alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırlanan beş ciltlik ‘Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik’ eseri, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze yerel yönetimlerin ve şehircilik anlayışının gelişimini detaylı bir şekilde ele alıyor. Türkiye’nin şehirleşme serüvenine ışık tutan çalışma, yeni yüzyıla aktarılacak bir referans kaynağı olma niteliği taşıyor. ‘Belediyelerin İdari, Hukuki ve Mali Gelişimi’, ‘Kentleşme ve Toplumsal Değişim’, ‘Kent Planlama Deneyimi’, ‘Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi’ ve ‘Kentsel Ağlar ve Topluluklar’ olmak üzere beş ciltten oluşan eserde yaklaşık 80 yazarın kaleminden çıkan 70 makale bulunuyor.

5 editör ve 80’den fazla yazarın katkısıyla 70 makale

‘Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik’, yerel yönetimlerin ve şehircilik anlayışının evrimini belediyelerin hukuksal ve yönetsel gelişiminden toplumsal değişime, genç bir devletin kent planlama deneyiminden kentsel altyapı ve hizmetler ile kentlerde kurulan formel ve enformel ağlara kadar uzanan bir kapsamda derinlemesine inceliyor. İlhan Tekeli’nin koordinasyonunda Alim Arlı, Erbay Arıkboğa, M. Cemil Arslan ve İrem Kurtuluş editörlüğünde şekillenen serinin her cildi, Cumhuriyet’in ilk asrında yerel yönetimler ve şehircilik konularını irdeleyen makalelerden oluşuyor. Editörler, içerikleri uzun tartışmalar ve titiz çalışmalar sonucunda belediyelerin gelişiminden toplumsal değişimlere, kent planlama deneyimlerinden kentsel altyapı ve hizmetlerin gelişimine kadar geniş bir yelpazede derledi. Kapsamlı ve uzun bir hazırlık süreci sonunda ortaya çıkan çalışmanın yazar kadrosu alanlarında uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel sektör profesyonelleri ve kamu görevlilerinden oluşuyor.

“Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir armağan”

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik’ başlıklı beş ciltlik eserin Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir armağan niteliğinde olduğunu söyledi. Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin şehirleşme sürecine ışık tutan eşsiz eserin, zengin mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağını belirten Başkan Bozbey, “Aynı zamanda bu alanda çalışma yapacak olan araştırmacılar için çok iyi bir başvuru kaynağı ve Türkiye’nin şehirleşme sürecini ve yerel yönetimleri anlamak isteyenler için de kapsamlı bir rehber. Çağın ihtiyaçlarına uygun adımları ancak gelişim süreçlerini çok iyi kavrayarak atabiliriz. Türkiye’nin yerel yönetim tecrübesi hakkındaki bu benzersiz kaynağın ortaya çıkmasında rehberlik eden başta değerli İlhan Tekeli Hocamız olmak üzere editörlerimize, yazarlarımıza ve tüm katkı sunanlara çok teşekkür ederim” dedi.