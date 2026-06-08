Kocaeli'de düzenlenen 1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu'nda, Marmara havzasındaki atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dışındaki illerde ciddi eksiklikler olduğu vurgulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nde başarıyla yürütülen dip çamuru temizliği projesine dikkat çekerek, 'Marmara'nın etrafındaki şehirlerin yönetimleri denizi foseptik olarak kullanıyor. Bize, 'Bu taraftan kirletiyorlar, sen orada niye temizliyorsun? diyorlar. O zaman da 'Bırakalım hepten berbat olsun' gibi bir sonuç ortaya çıkıyor' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile Kocaeli Valiliği ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı paydaşlığında düzenlenen 1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu başladı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 'Bir Deniz Bir Gelecek; Marmara'dan COP31'e' temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, su yönetimi, sıfır atık ve yeşil sanayi gibi konularda önemli bilimsel oturumlara ev sahipliği yapıyor.

'150 bilimsel bildiri sunulacak'

Sempozyumun açılışında konuşan KOÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Özbay, etkinliğin yalnızca bilimsel bir toplantı olmadığını belirterek, 'Oturumları, paneller, proje sunumları ve sergi etkinlikleriyle çok paydaşlı bir iş birliği platformu niteliği taşımaktadır. 3 gün boyunca 5 farklı salonda gerçekleştirilecek oturumlarda, 20'si alanında uzman konuşmacı olmak üzere toplam 150 bilimsel bildiri sunulacaktır' dedi.

İklim değişikliği ve artan çevresel baskılara dikkati çeken KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise sempozyumu bilim insanlarını, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, özel sektörü ve gençleri ortak bir hedef etrafında buluşturan güçlü bir çözüm platformu olarak değerlendirdiklerini aktardı.

'En önemli iki başlığımız; sıfır atık ve denizler'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan da bu sempozyumun somut çıktılarını kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'de sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

COP31 hazırlıkları hakkında bilgi veren Turan, '10 başlık altında bu sene inşallah gerçekleştireceğiz. En önemli iki başlığımızdan bir tanesi Sıfır Atık, diğeri de denizler ve okyanuslar. Kapsayıcı şekilde ev sahipliği yapalım istedik. COP31'in mottosu, sayın Bakanımızın uygulama yönündeki iradesi sonrasında 'diyalog, konsensüs ve aksiyon' şeklinde özetlenecek. Sayın Bakanımız uygulama COP'u olacağı, olması gerektiği, bu çerçevede geleceğin COP'u olması yönünde uluslararası irade ortaya koyuyor. Aslında iklim değişikliğiyle alakalı bu gök kubbenin altında hemen hemen söylenmedik hiçbir söz kalmadı. Zaman, artık uygulamaya geçme ve aksiyon alma zamanı' diye konuştu.

'Kocaeli Büyükşehir dışında diğer illerde ciddi eksiklik var'

22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nda yer alan eylemlerden 19'unun tamamlandığını vurgulayan Turan, havzaya ulaşan azot ve fosfor yüklerinin azaltılması amacıyla ileri biyolojik arıtma altyapısının güçlendirilmesinin temel öncelik olduğunu kaydetti. Turan, Çevre Kanunu ile havzadaki tesislerin ileri biyolojik arıtma seviyesine dönüştürülme zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

'Haziran 2025 itibarıyla dönüşüm için öngörülen süre tamamlanmış olmakla birlikte, havzadaki ileri biyolojik arıtma oranının yüzde 51'den yüzde 51,7'ye yükselmiş olması önümüzdeki dönemde yatırım süreçlerinin hızlandırılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. 7 kıyıdaş ilimizden 3 yıllık süre içinde belediyelerimizin sorumluluğundaki arıtma tesislerinin tamamlanmasında Kocaeli Büyükşehir dışında diğer illerde ciddi eksiklik var. Ben bu anlamda da Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür etmek istiyorum.'

'Politikacılar, kendi işine yarayacak olanı yapıyor'

Sempozyumda söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kentin arıtma altyapısına ilişkin verileri paylaşarak, tesislerin yüzde 73'ünün ileri biyolojik arıtma, yüzde 27'sinin ise biyolojik arıtma seviyesinde olduğunu bildirdi. Kalan yüzde 27'lik kısmı ileri biyolojik arıtmaya çevirmek için yaklaşık 10 milyar liralık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Büyükakın, çevre yatırımlarının politik getirisinin uzun vadede ortaya çıktığına dikkati çekti.

Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

'Şöyle bir ikilem var; bu parayı biyolojik arıtma olan tesisi ileri biyolojik arıtma tesisine çevirmek için mi kullanayım, yoksa su faturalarına daha az yansıtma da mı kullanayım? Hangisi daha politik? 2'ncisi daha politik değil mi? O zaman politikacılar popülizm yapmakla, uzun vadede şehrin ve ülkenin hayrına olanı yapmak arasında bir tercihle karşı karşıya kalıyorlar ve politikacılar genelde kısa vadede, kendi işine yarayacak olanı yapıyor. Bu arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma yaptığımızda, bizim şehrimiz anlamında söylüyorum, doğrudan yansımasını seçim dönemimizde görme şansımız yok, uzun vadede görürüz.'

'Politikacı, prim yapacak sonuçlar üzerinde çalışmayı tercih ediyor'

Marmara Denizi'nin kirlilik yüküne ve İzmit Körfezi'ni kurtarmak adına yürütülen tarihi dip çamuru temizliğine vurgu yapan Başkan Büyükakın, 'Körfez'in ucunda dip çamurunu temizliyoruz. O çamurun temizlenmesinin sonuçlarının fark edilmesiyle, bizim seçim dönemimiz arasında zaman tutarsızlığı var. Bizler 5'er yıllık seçiliyoruz ama bu sonuçlar 10-15 yılda sonuç alınacak türden çalışmalar. Politikacı, politika yapmanın doğasından gereği, yakın sonuçlar, hemen dokunulan, elle tutulan, görünen, prim yapacak sonuçlar üzerinde çalışmayı tercih ediyor' dedi.

Büyükakın, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Maalesef, biz burada arıtma tesislerini çalıştırırken, Marmara Denizi'ne her gün 4,5 milyon metreküp kanalizasyon, yani evlerinizdeki tuvaletin suyu geliyor. Bu suyun yüzde 53'lük kısmı ön arıtmada, yüzde 47'si arıtma tesisinden geçiyor. Geri kalanı denize salıyor. Marmara'nın etrafındaki şehirlerin yönetimleri denizi foseptik olarak kullanıyor. Kocaeli'de bu operasyon için kullandığımız bütçe 150 milyon dolar. Çamuru oradan çıkarıyoruz. Bize, 'Bu taraftan kirletiyorlar, sen orada niye temizliyorsun? diyorlar. O zaman da 'Bırakalım hepten berbat olsun' gibi bir sonuç ortaya çıkıyor.'