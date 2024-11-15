Marmara Denizi'nin iki yakası arasında kesintisiz ulaşım sağlayan Negmar Narlı Feribot, gece saatlerinde seyahat eden yolcular için özel bir kampanya başlattı. Eskihisar-Yalova hattında geçerli olan kampanya ile otomobil geçiş ücreti 290 TL'ye düşürüldü.İSTANBUL (İGFA) - Gebze- Eskihisar ile Yalova-Tavşanlı arasında feribot seferleri düzenleyen Negmar Narlı Feribot, gece saatlerinde yolculuk yapacak vatandaşlar için avantajlı bir kampanya dönemi başlattı.



7/24 kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışan firma, "Erken kalkan yol alır" sloganıyla duyurduğu kampanyada, gece geçişlerinde önemli bir indirim sunuyor.

Kampanya kapsamında, akşam 22:00 ile sabah 10:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek otomobil geçişlerinde yolcular, 290 TL'lik özel fiyattan yararlanabilecek.