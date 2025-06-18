Yerlikaya, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, konuya dair önemli adımlar attıklarını duyurdu.

Türkiye’nin 2024 yılında 62 milyondan fazla turisti ağırladığını hatırlatan Yerlikaya, turizm sektörünün ülkenin parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. Ancak son günlerde bazı işletmelerde kaydedilen ve kamuoyunda infial yaratan görüntülerin asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı, Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı'nı görevlendirdiğini açıkladı. Alınması gereken önlemler ve denetimlerin ele alınacağı bir toplantının Muğla’da düzenleneceğini belirten Yerlikaya, toplantıya Bakan Yardımcısı başkanlığında valiler ve güvenlik birimlerinin katılacağını söyledi.

Karada Emniyet ve Jandarma, denizlerde ise Sahil Güvenlik ekipleri denetimlerine aralıksız ve kararlılıkla devam edecek. Yapılacak tüm denetimlerin sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı bildirildi.