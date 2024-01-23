Bilecik’in İnhisar ilçesinde yapılan Masa Tenisi Turnuvasının şampiyonu belli oldu.

İnhisar Kaymakamlığı tarafından başlatılan Masa Tenisi Turnuvası final mücadelesiyle sona ererken dereceye giren Başhekim Vekili Uz. Dr. Alper Şahin ödülün sahibi oldu. İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, sporcuları makamında ağırladı. Turnuvaya katılarak göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür eden Kaymakam Nalbant, dereceye giren Alper Şahin’e ödülünü takdim ederek başarılarının devamını diledi.