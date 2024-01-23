Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçe muhtarları ile 2024 yılında yapılacak çalışmaları planladı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, makamında ilçe muhtarları ile istişare toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Sever, vatandaşların muhtarlara ilettiği sorunları ve talepleri dinledi. Vatandaşın sorunlarını çözeceğini taleplerini yerine getireceğini belirten Başkan Sever, hizmet için burada olduklarını belirtti.

Başkan Sever, mart ayında yapılacak mahalli idareler seçiminde aday olmayacağını açıklayan, Muhtar Cengiz Tavşanlı’ya görev süresince yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlıklı ve huzurlu yıllar diledi.