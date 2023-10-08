MASKİ Afet Koordinasyon Merkezi (MAKOM), görev ve sorumluluk sahası içerisinde yer alan 17 ilçenin tamamında kış aylarında meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara karşı hazır durumda.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, görev ve sorumluluk sahası içerisinde yer alan 17 ilçenin tamamında kış aylarında meydana gelebilecek olası afetlere karşı altyapıya ilişkin her türlü soruna daha etkin bir şekilde müdahalede bulunmak için hazır durumda. 7/24 görev başında olan ekipler ekipmanlarıyla kışa hazır hale getirilerek teyakkuz haline geçti.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Olası acil durum ve afetlere karşı ekiplerin 7/24 görev başında olduğunun altını çizdi.

Manisa genelinde her yıl olduğu gibi bu yılda MASKİ ekiplerinin teyakkuz haline geçtiğini ifade eden Çöllü, "Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde ekip ve ekipman tedariklerimiz ile teyakkuz haline geçtik. İklim koşulları ve mevsim değişikliği ile herkesin de bildiği gibi artık ilimizde yağışların anlık ve aşırı yağdığını görüyoruz. Bu kapsamda da müdahalelerimizi daha etkin bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Gerek ağışlar öncesi temizliklerimiz ile gerekse yağışlar sırasındaki müdahalelerimiz ile hedefimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek olacaktır. Kurum olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Gönül ister ki böyle durumlar hiç yaşanmasın, ancak doğal afetler de adı üzerinde hayatımızın bir gerçeği. Görev sahamız içinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrasında da 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.