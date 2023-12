Star Wars®: Knights of the Old Republic ™, Dragon Age: Origins ™ ve Mass Effect ™ yapımcılarından heyecan verici Mass Effect Trilogy’nin ikinci karanlık bölümü geliyor! Komutan Shepard’ın organik yaşamın yok edilmesine kararlı istilacı Reaperları püskürtmesinden iki yıl sonra, gizemli yeni bir düşman ortaya çıktı.

Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

Mass Effect 2 sistem gereksinimleri

Bellek: 2 GB

Grafik Kartı: ATI Radeon HD 2900 GT

Mass Effect 2 CPU: Intel Pentium 4 2.60GHz

Dosya Boyutu: 15 GB

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Windows Vista SP1 / Windows 7

Mass Effect 2 minimum gereksinimleri

Bellek: 1 GB

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 6200

İşlemci: Intel Core 2 Duo T5600

Oyun Detayları