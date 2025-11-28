Resmi Türkiye ziyareti kapsamında bulunan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun, ocak ayında bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir görüşme yapacağı açıklandı.

Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo’nun pazar günü aileye özel bir kabul gerçekleştireceğini duyurdu. Yasemin Minguzzi, görüşmenin ziyaretin resmi programında yer alan yüksek düzeyde ve özel nitelikli bir görüşme olduğunu vurguladı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir pazarda alışveriş yaparken bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Genç çocuğun ölümü, Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, İtalya’da da haber konusu olmuştu.

Mattia Ahmet’in ailesi, oğullarının kaybının ardından yaşadıkları acıyı ve adalet arayışını kamuoyuyla paylaşmış, olay hem Türkiye’de hem de uluslararası medyada dikkatle takip edilmişti. Papa 14. Leo’nun aileyle yapacağı görüşmenin, hem ailenin acısını paylaşma hem de genç Mattia Ahmet’in anısına saygı gösterme niteliği taşıdığı belirtiliyor.