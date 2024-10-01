Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi’nin eğitim otobüsü, Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda ziyaretçileri ile buluşmaya başladı.

Öğrencilerin deniz kirliliğini önlemek üzere eğitim alarak projeler geliştirecekleri çeşitli atölyelerin yer aldığı Mavi Nefes Eğitim Otobüsü’nün dördüncü yılında ilk durağı Maltepe oldu. Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı proje Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Açılış töreninde konuşan Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, Marmara Denizi’nin temizliği için 3 yıldır dolaştıklarını belirterek, “Marmara’da gezmediğimiz yer kalmadı ve bir tek Maltepe’ye ulaşamamıştık. Bu projeyi 4. yılımızda Maltepe’den başlattık. Burada bir hafta sizinle birlikte olacağız. Daha sonra Keşan’a, Ayvalık ve Bursa’ya tekrar gideceğiz” dedi.

Öğrencilere denizleri koruma bilinci veriliyor

Projeyle öğrencilere denizi sevdirmek ve denizleri koruma bilincini aşılamak hedefleniyor. Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda dört gün boyunca ziyarete açık olacak eğitim otobüsünde ilçedeki ortaokul öğrencileri için robotik kodlama ve beceri atölyeleri düzenlenecek.