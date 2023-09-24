Üsküdar Belediyesi 2023-2024 Kültür-Sanat sezonu Mazhar Alanson konseriyle başladı.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı Mazhar Alanson dün Üsküdar Belediyesi 2023-2024 Kültür-Sanat sezon açılışı için Üsküdar meydanında sahnedeydi.

Üsküdar ve İstanbul’un dört bir yanından gelip Üsküdar Meydanı’nı dolduran on binlerce kişiye unutulmaz bir konser veren Mazhar Alanson sahnede kaldığı iki saat boyunca Temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı. ‘’Bu gecikmiş bir konser. Biliyorsunuz o gün çok sevgili kardeşimiz Özkan’ı kaybettik. Maalesef o gün vefat etti. Hala boşluğu, acısı içimizde. Onun için ayrı özel bir anma konseri yapacağız. Zaten her zaman gönlümüzde olacak. Şimdi Özkan için döktür bakalım’’ diyen Mazhar Alanson konsere ‘’Yandım Yandım’’ şarkısıyla başladı.

KAPANIŞI SUDE’YLE YAPTI

Hep Yaşın 19, Güllerin İçinden, New York Sokaklarında, Güllerin İçinden, Mecburen, Buselik Makamına, Mecburen, Aşkım Kenarından, Psikopatım, Benim Hala Umudum Var, Sarı Laleler gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Alanson, seyircilerden gelen ‘Sude’ isteğine ‘Özkan’sız olmaz, çok zor. Ağlarım’’ sözleriyle yanıt verdi.

Sahnede duygu dolu anlar yaşayan Mazhar Alanson, seyircileri kırmayarak kapanışı sözlerini Özkan Uğur’la birlikte yazdıkları, bestesi yine Özkan Uğur’a ait olan Sude şarkısıyla yaptı. Özkan Uğur yıllar önce verdiği bir röportajda hiçbir anlama gelmese de içimize işleyen ve inanarak söylediğimiz Sude’nin ‘Dahi ya hum’ sözleri için ‘’Özkanca benim dilim. Şarkıları bestelerken söylediğim şeyler bunlar. Ağzınızla melodiler yaparken anlamsız kelimeler çıkabilir. Mesela "Sude" öyle doğmuştur. Şarkının Sude kısmını bitirmiştim. Sonra da Mazhar'a gittim, söz yazalım diye. Mazhar da "Söyle bakayım bana, yazayım" dedi. Ben de ağzımla yaptığım melodileri söyledim, "Habuyadafeste falan, al işte sözler bunlar" dedim. Mazhar da "Düzenleyerek böyle söylemen daha doğru olur" dedi ve şarkı da çıkmış oldu’’ demişti.

Ekim sonuna kadar devam edecek Kültür-Sanat sezonu kapsamında Üsküdar Belediyesi’nde sergiler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler düzenlenecek. Üsküdar Meydanı’nda kurulan stantlarda Üsküdar Belediyesi’nin kültür-sanat faaliyetleri tanıtılacak ve katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacak.