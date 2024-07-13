Filenin Sultanları’nın tercihleriyle özel olarak hazırlanan “Voleyburger Menü”, McDonald’s Türkiye restoranlarında satışa sunuldu. McDonald’s Türkiye, ayrıca Millilerin coşkusuna eşlik eden “Dünya Bir Yana Biz Yan Yana” isimli reklam filmini yayınladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın özel seçimiyle hazırlanan “Voleyburger Menü”, McDonald’s Türkiye restoranlarında satışa sunuldu. Filenin Sultanları’nın tercihleri dikkate alınarak hazırlanan özel menü, voleybol tutkunlarına özel bir lezzet deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Voleybol tutkunları için özel lezzet

Yapılan açıklamaya göre; McDonald’s Türkiye, uzun yıllardır A Milli Kadın Voleybol Takımı’na verdiği desteği Voleyburger ile sürdürüyor. Yeni menü, Filenin Sultanları’nın tercihleriyle özel olarak hazırlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takım’ının elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu kaydeden McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, “McDonald’s Türkiye olarak 2021 yılından bu yana gururla desteklediğimiz Filenin Sultanları’nın tercihleri doğrultusunda Voleyburger Menü’yü hazırladık. A Milli Voleybol Takım’ımızın tercihlerini ve sevdikleri lezzetleri göz önünde bulundurarak hazırladığımız bu menüyü, sporcularımızın azimli mücadelesini kutlamanın keyifli bir yolu olarak görüyoruz” dedi.

McDonald’s Türkiye, Voleyburger Menü ile eş zamanlı olarak taraftarların voleybol coşkusuna eşlik edecek “Dünya Bir Yana Biz Yan Yana” isimli reklam filmini de yayınladı.