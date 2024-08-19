Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bekleyen 19 farklı yeşil pasaport kanun teklifi, çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesini öngörüyor. Bu tekliflerin kabul edilmesi durumunda, Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişinin yeşil pasaport sahibi olabileceği belirtiliyor. Eczacılardan gazetecilere, TIR şoförlerinden muhtarlara kadar birçok meslek grubunu içeren bu düzenlemeler, geniş bir kesimi ilgilendiriyor.

CHP, MHP, DP, DEVA, YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan tekliflerde, eczacılar, gazeteciler, TIR şoförleri, belde belediye başkanları, serbest muhasebeciler, hakim ve savcılar, engelli memurlar, bekçiler, muhtarlar, gardiyanlar, özel sektörde çalışan doktorlar, tiyatro sanatçıları, öğretim üyeleri, TBMM danışmanları ve sendika yöneticileri gibi meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi öneriliyor.

Şu anda TBMM İçişleri Komisyonu’nda bekleyen bu teklifler, ilgili meslek gruplarındaki bireylerin yanı sıra ailelerini de kapsayarak toplamda 800 bin kişinin yeşil pasaport sahibi olmasına imkan tanıyabilir. Ancak, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaport sahiplerine vize uygulamaya başlayabileceği endişesi nedeniyle bu tür taleplere temkinli yaklaşıyor.

Halihazırda Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaport kullanıcısı olarak kayıtlı bulunuyor. Meclisteki bu yeni tekliflerin kabul edilmesi durumunda, yeşil pasaport sahiplerinin sayısında ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. Tekliflerin detayları ise TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediyor.