AK Parti Grup Sözcüsü Biba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den beklentilerinin yüksek olduğunu ancak şu ana kadar somut icraatların görülmediğini belirtti. Biba, “Nilüfer, Bursa’nın yüz akı değil, yüz karası olmuştur. Yeni yapılan planlamalarda kişi başına düşen donatı alanı standartların altında” dedi.

Biba’nın eleştirilerine yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut ise Nilüfer’in eski belediye başkanı Mustafa Bozbey döneminde çok sayıda proje hayata geçirildiğini, ilçenin Bursa’da yaşam kalitesi açısından en çok tercih edilen yerlerden biri olduğunu söyledi. Akbulut, “AK Parti meclis üyelerinin birçoğu da Nilüfer’de yaşıyor” diyerek Biba’ya tepki gösterdi.

Tartışma sırasında Biba, Akbulut’u hedef alarak, “Yücel Akbulut, Nilüfer’den bir haberdir” ifadelerini kullandı.

AK Parti meclis üyelerinin, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet üretmediği yönündeki eleştirilerine ise Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, göreve geldiklerinden bu yana yapılan çalışmaları sıralayarak yanıt verdi.