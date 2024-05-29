MediaMarkt, geçtiğimiz yıl 6’ncısı gerçekleşen MediaMarkt Startup Challenge’ta ilk 10’a kalan girişimlerden Wastespresso ile ileri dönüşüm başlatarak, karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım attı. İş birliği kapsamında şirketin genel merkezinde, biriktirilen kahve posalarının yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi sağlanacak.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, “Daha İyiye” sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında, kahve posalarını sürdürülebilir biyo-malzeme teknolojisi çözümleri ile ileri dönüştürerek kullanan ve veri odaklı atık yönetimi çözümleri sunan yerli sosyal girişim olan Wastespresso ile iş birliği yaparak karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım attı. MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının geçtiğimiz yıl final listesinde yer alan Wastespresso, kahve odaklı mikro atık yönetimi, karbon ayak izi hesaplama ve raporlama hizmetleri sunarak, kahve posalarından ileri dönüştürülmüş sürdürülebilir ürün ve hammadde üretiyor.

Şirket çalışanları sürdürülebilirliğe ve döngüsel ekonomiye katkı sunacak

Yapılan açıklamaya göre şirketin kendi çalışanlarını dahil ettiği sürdürülebilirlik projesi kapsamında, MediaMarkt Genel Merkezi’nde haftalık olarak toplanan kahve posaları ileri dönüştürülerek birçok sektörün kullanımına uygun sürdürülebilir malzemeler elde ediliyor. Tüm bu operasyonun aylık Karbon Ayak İzi Azaltım Raporu hazırlanıyor ve oluşturulan çevresel etki bu şekilde ölçülebilir hale geliyor. İleri dönüştürülmüş ürünler arasında ısıya ve yıkamaya dayanıklı çok kullanımlık bardak, yüzde 100 biyobozunur pipet, paket olarak alınan kahvenin dökülmesini önleyen tıkaç yer alıyor.

İş birliği süresince şirketin genel merkezinde her pazartesi günü itibari ile biriken kahve posaları, cuma günleri Wastespresso ekibine teslim edilecek. Her ayın sonunda Wastepresso iş birliği ile kahve posalarının çöpe atılması yerine yenilikçi biyomalzemelere dönüştürülmesi sonucunda ne kadar sera gazının atmosfere salımının önüne geçildiği raporlanacak, çevresel etki ölçümlenecek. Pilot projenin başarılı olmasıyla birlikte bir sonraki aşamada, kahve posası toplama operasyonunun önce İstanbul’daki mağazalara daha sonra da İzmir ve Ankara’daki mağazalara genişletilmesi hedefleniyor.

Perakende Günleri boyunca toplanan kahve posaları ileri dönüştürülecek

MediaMarkt ve Wastespresso iş birliği kapsamında, 29-30 Mayıs tarih aralığında iki gün sürecek ve Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Perakende Günleri boyunca toplanan kahve posaları, Wastespresso tarafından döngüsel iş modellerine dahil edilecek. Etkinlikte kahve servisi ise ileri dönüştürülmüş çok kullanımlık bardaklarla katılımcılara hediye edilecek. Katılımcılar diledikleri zaman aynı bardakla bara gelerek tekrar kahve alabilecek.

Proje kapsamında çalışanları ve kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturmak isteyen şirket, döngüsel ekonomiye fayda oluşturan bu iş birliğini hayata geçiren Türkiye’deki ilk elektronik perakendecilerinden oldu.