TEGV ile birlikte hayata geçirdiği “Eğitimle Daha İyiye” projesiyle çocukların eğitimini destekleyen MediaMarkt, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda da çeşitli etkinliklerde bulundu. 24 farklı okulda düzenlenen şenliklere destek veren MediaMarkt, çocukların eğlenceli anlar geçirmesini sağladı.

“Eğitimle Daha İyiye” Projesiyle deprem bölgesindeki çocukların eğitimini destekleyen MediaMarkt, 23 Nisan’da da çocuklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. MediaMarkt, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye’nin farklı şehirlerindeki 24 okulda bulunan TEGV Ateşböceği Öğrenim Birimi tırlarında düzenlenen şenliklere destek sağladı.

Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Malatya gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinde 24 okulda etkinlik noktaları oluşturan TEGV Ateşböceği tırları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çeşitli oyunlar, yarışmalar ve dans gösterileriyle çocuklara şenlik coşkusu yaşattı. MediaMarkt Türkiye de etkinliklere verdiği destekle bu anlamlı günde çocukların bayram sevincini paylaştı.

Ateşböcekleri çocuklara umut oluyor

MediaMarkt, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesi kapsamında, çocukların yanında olmaya devam ediyor. MediaMarkt, bu projedeki her bir Ateşböceği tırıyla çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine farklı yönlerden katkı sağlayarak, onların toplumsal başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Marka, 4 yıl boyunca devam edecek proje ile her bir tır için yılda bin 500 öğrenci olmak üzere, toplam 24 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Çocukların çizdiği resimler Dijital Sergi’ye dönüştürüldü

“Eğitimle Daha İyiye” projesi kapsamında Ateşböceği eğitim tırlarında yer alan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel duygularını resimleriyle ifade ettiler. Bu resimler de dijital sergiye dönüştürülerek MediaMarkt Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından takipçilerle paylaşıldı.