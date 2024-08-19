MediaMarkt, farklı illerde bulunan seçili mağazalarında Akıllı Telefon Kiralama hizmeti veriyor. 2023 yılının Mart ayından bugüne 1.000’den fazla akıllı telefonun kiralandığı MediaMarkt mağazalarında adet bazında en çok kiralama ise Kayseri’de gerçekleşti.

MediaMarkt, 2023 yılından bu yana tüketicilere akıllı telefon kiralama hizmeti sunuyor. MediaMarkt’ın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Kayseri’de bulunan seçili mağazalarında verilen Akıllı Telefon Kiralama hizmeti kapsamında, hizmetin başladığı 2023 yılının mart ayından bugüne kiralanan akıllı telefon adedi 1.000’i geçti. Elde edilen rakamlara göre en çok akıllı telefonun kiralandığı il adet bazında Kayseri olurken, Kayseri’yi Mersin ve Adana takip etti.

Sıfır ve üretici garantili telefonlar kiralanıyor

Kiralanan akıllı telefonlar sıfır ve üretici garantili olarak sunuluyor. İlk kez kiralandığında ürün kutusu açılıyor ve tüm kontroller yapılıyor. Kiralama süresi boyunca, kullanıcıların olası arıza veya hasar durumlarında Smart Kirala Asistan Hizmeti’nden destek almaları mümkün. Garanti içi veya dışı arızalarda, tüm servis süreçleri Smart Kirala tarafından takip edilerek müşteriye hızlı ve güvenilir bir hizmet sunuluyor.

Kiralama süresi boyunca, cihazın satış fiyatının yüzde 70’ine kadar olan hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar, hizmet paketi kapsamında yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden cihazlarını güvende tutma imkanına sahip oluyorlar. Cihaz onarım sürecinde kullanıcının işlerine devam edebilmesi için eşdeğer bir ikame cihaz temin ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, tüketiciler MediaMarkt’tan halihazırda bulunan kredi kartlarıyla 6-12 aylık ödeme seçenekleri ile yapabiliyor. Marka, Smart Kirala ödeme yöntemini de tüketicilerine sunuyor. Smart Kirala yöntemiyle kiralama yapmak isteyen ve Findeks puan kriterini karşılayan müşteriler, 6 veya 12 aylık ödeme seçenekleri ile kredi kartı limitinin tamamını kullanmadan aylık sabit tutarda ödeme yapabiliyor.

24 aya uzayan aylık ödeme seçenekleri

Kiralama sürecinde 24 aya kadar uzayan ödeme seçenekleri de bulunuyor. 24 aylık Akıllı Telefon Kiralama hizmetinden yararlanan müşterilere üç seçenek sunuluyor:

"Kiralama süresi sonunda, kiralanan cihazla aynı marka ve aynı model 1 yıl firma garantili yenilenmiş telefonu taksitle satın alma imkanı.

Kiralama süresi sonunda ürünlerini sözleşmeye uygun olarak teslim eden müşterilere, taksit tutarının 3 katına kadar varan fırsatlarla nakit teslimat bonusu verilmesi.

Teslimat bonusunun, bir üst model kiralanacak akıllı telefona geçişlerde indirim olarak kullanma fırsatı."

Hediye çekleri ürün kiralamada da kullanılabiliyor

Müşteriler, mağazalarda sunulan geri alım hizmetiyle elde ettikleri hediye çeki tutarlarını kiralama hizmetinde indirim olarak kullanabiliyor. Ayrıca kiralanan ürünün yanında sunulan ömür boyu ekran koruma ve kılıfa ek olarak, ek ödeme ile powerbank ve şarj adaptörünün ekleneceği ürün paketleri de Akıllı Telefon Kiralama hizmeti kapsamında tüketicilere sunuluyor. Akıllı telefonların yıpranmış veya kullanıma uygun olmayan ekran korumaları MediaMarkt mağazalarında ücretsiz olarak değiştiriliyor. Tüketicilere daha sürdürülebilir bir teknoloji deneyimi yaşatmayı hedefleyen marka, önümüzdeki yakın dönemde bu hizmeti tüm mağazalarında tüketicilerine sunmayı hedefliyor.